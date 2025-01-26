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الأحد 26 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

مقتل وإصابة 8 أشخاص في انفجار استهدف حافلة ركاب بجنوب غرب باكستان

باكستان
باكستان
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لقي شخص مصرعه وأصيب سبعة آخرون بجروح في انفجار استهدف حافلة ركاب بإقليم "بلوشستان" الواقع جنوب غربي باكستان.
ونقلت قناة (جيو نيوز) الباكستانية اليوم الأحد عن القوات شبه العسكرية بإقليم "بلوشستان" قولها - في بيان - إن الحادث وقع أثناء مرور حافلة ركاب كانت تحمل على متنها 13 شخصا بالقرب من سيارة مفخخة على جانب طريق سريع في منطقة "خوري" بمدينة "خوزدار" بوسط الإقليم.
وتشهد باكستان ارتفاعا ملحوظا في الهجمات المسلحة منذ عودة حركة "طالبان" إلى السلطة في أفغانستان في عام 2021.. ويتم الإبلاغ عن معظم الهجمات في الأقاليم الباكستانية الحدودية وأبرزها "خيبر بختونخوا" و"بلوشستان".

انفجار باكستان طالبان