موعد ومكان إقامة مباريات المنتخب الأول للسيدات أمام رواندا

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم أنه سيتم إقامة مباراتي المنتخب الأول للكرة النسائية، تحت قيادة الكابتن أحمد رمضان جاد المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني الأول للسيدات، أمام رواندا أيام 21 فبراير المقبل و25 من نفس الشهر، ضمن تصفيات الأمم الأفريقية.

وستقام المباراة الأول المقرر لها يوم 21 فبراير بمدينة كيجالى برواندا على أن تقام مباراة العودة بالقاهرة، على استاد هيئة قناة السويس يوم 25 فبراير.

ويحرص الجهاز الفني للمنتخب الأول للسيدات، في الفترة الحالية على انتقاء أفضل اللاعبات الموجودة على مستوى الاندية لتكوين فريق المنتخب الأول، على أن يتم عمل معسكر لهم بالقاهرة عقب اختيارهن، وذلك بغرض تحقيق التجانس بينهم ورفع الكفاءة الفنية لهن، استعدادا لخوض المباريات أمام رواندا.

وكان قد أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، خلال جلسته بتاريخ 22 يناير الماضي عن تعيين أحمد رمضان جاد مدير فني لمنتخب الكرة النسائية.

انفراد البوابة نيوز

وكانت قد انفردت البوابة نيوز، فى الأيام الماضية، بتولي أحمد رمضان جاد منصب مدرب المنتخب.

وأكد مصدر بالاتحاد المصري، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أنه لم يتم طرح أي أسماء أخرى حتى الآن لتولي هذا المنصب، والاتجاه الأقوى ناحية "أحمد رمضان" بعد ما حقَّقه من إنجازات مع فريقه سواء خلال الدوري الجاري أو خلال مشاركة فريقه في بطولة دوري أبطال إفريقيا للكرة النسائية، وترشيحه لجائزة أفضل مدرب للكرة النسائية في جوائز الكاف.

وكانت قدمت اللجنة الفنية تقريرًا لمجلس إدارة اتحاد الكرة بشأن الشروط التي تتعلق بالمدير الفني للكرة النسائية وهو أن يكون صاحب إنجازات في الكرة النسائية سواء على مستوى الدوري أو أفريقيا.

كما اشترطت اللجنة ألا يكون المدير الفني القادم قد تولى القيادة الفنية لمنتخب مصر.

ويسود اتجاه قوي داخل أروقة اتحاد الكرة لتعيين مدير فني مؤقت، للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم النسائية خلال مباراتي روندا، في الدور التمهيدي الأول من تصفيات إفريقيا، المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2026.

ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر الأول لكرة القدم النسائية، نظيره روندا أحد يومي 19-20 مارس المقبل، في روندا على أن يتحدد لاحقًا الملعب المستضيف للمباراة وتوقيتها.