محافظ بني سويف يناقش شكاوى مخابز قرية دلهانس بالفشن

وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف كافة الأجهزة التنفيذية بضرورة التنسيق المتكامل وتضافر الجهود لسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين، والعمل على سرعة حلها وإزالة أسبابها، مشددًا على ضرورة تكثيف الرقابة التموينية على جودة إنتاج الخبز المدعم وعدم التلاعب في حصص الدقيق المقررة، والتأكد من إنتاج الخبز بالمواصفات والوزن القانوني، ومراجعة ماكينات الصرف للمخابز للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه.

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير الذي عرضه ناصر سيف النصر مدير عام التفتيش المالي والإداري بديوان عام المحافظة، حول نتائج فحص الشكوى الواردة عبر تطبيق “الواتس آب” بشأن قيام بعض المخابز البلدية بقرية دلهانس التابعة لإدارة تموين الفشن بالتصرف في جزء من حصص الدقيق المدعم.

وتنفيذً لتوجيهات المحافظ، قامت حملة مشتركة من إدارة التفتيش المالي والإداري بديوان عام المحافظة وإدارة الرقابة التموينية بمديرية التموين بالمرور الميداني المفاجئ، على تلك المخابز، وخلال المعاينة، تبين أن أحد المخبزين محل الشكوى مغلق رسميًا بموجب موافقة وزارة التموين على طلب الغلق المؤقت المقدم من مسئولي المخبز، بينما تم مطابقة الرصيد الموجود بالماكينة الخاصة بالمخبز الآخر مع الرصيد الفعلي، حيث تأكد عدم وجود عجز أو تصرف في أي جزء من الحصة المخصصة له، إلا أنه تم تحرير محضر لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات.

كما قامت الحملة بالمرور على 12 مخبزًا في قرية دلهانس وقرية صفط الخرسا المجاورة، وأسفرت عن تحرير عدة محاضر لمخالفات متنوعة، تضمنت إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم إعطاء بون صرف، وتدني مستوى النظافة، وإنتاج خبز ناقص الوزن.

وأكد محافظ بني سويف، أن الحملات التموينية ستظل مستمرة لضمان التزام المخابز بالضوابط التموينية وتحقيق مستويات الجودة المطلوبة في الخدمات المقدمة للمواطنين، مشددًا على أن الدولة لن تتهاون في مواجهة أي تجاوزات تموينية تمس حياة المواطنين أو حقوقهم التموينية.