انتهاء مهلة وقف إطلاق النار دون انسحاب إسرائيلي كامل من جنوب لبنان

أفاد أحمد سنجاب، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من بيروت، بانتهاء المهلة الزمنية المحددة في اتفاق وقف إطلاق النار لانسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من البلدات الجنوبية اللبنانية صباح اليوم، إلا أن قوات الاحتلال لا تزال تسيطر على عدد من بلدات القطاع الشرقي للجنوب اللبناني.

وأوضح سنجاب خلال رسالته على الهواء، أن جيش الاحتلال يواصل تواجده في المناطق اللبنانية إما ميدانياً أو من خلال النيران، ورغم ذلك، قرر عدد من سكان البلدات الجنوبية العودة إلى منازلهم، متحدّين تحذيرات الاحتلال الإسرائيلي ودعوات الجيش اللبناني بالتريث حتى انتهاء أعمال إزالة آثار العدوان.

وأشار المراسل إلى تجمعات للأهالي منذ السابعة صباحاً عند مداخل العديد من البلدات الحدودية، وشهدت بلدة كفر كلا، على وجه الخصوص، محاولات من السكان للدخول إلى منازلهم سيراً على الأقدام، وتمكن البعض من اجتياز الحواجز الترابية التي أقامها الاحتلال الإسرائيلي، إلا أن قوات الاحتلال أطلقت النيران عليهم، ما أدى إلى إصابات في صفوف المدنيين.