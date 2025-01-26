رئيس بني مزار: إزالة 10 حالات تعدٍ على أرض زراعية وبناء مخالف

تابعت إكرام محمود رئيس مركز ومدينة بنى مزار، إزالة التعديات على الأراضى الزراعية والبناء المخالف.

حيث نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى مزار 10 حالات ازالة للتعديات على الاراضى الزراعية و البناء المخالف واملاك دولة ببنى مزار.

وقام عاشور سيد نائب رئيس المركز ومايكل حكيم رئيس حى غرب وابراهيم محمد رئيس حى شمال ومحمود ماهر رئيس حي شرق وأيمن يوسف مدير الأشغالات بالاتي:

- إيقاف حالة صب سقف لدور سابع علوي لبرج مساحته ٢٠٠ متر بالشارع الأول بالتقسيم السابع في حي شرق وتم التحفظ على خلاطة الأسمنت بالحملة الميكانيكية.

- إيقاف حالة بناء مخالف لدور أرضي لمنزل مساحتة ١٠٠متر بشارع شرق سور مدرسة المصنع جنوب قلابيظو المتفرع من شارع الترعة العامية في حي شرق.

-ايقاف صب لدور ارضى بارض ابو دربالة حوض ابو العمرو وتم التحفظ على الخلاطة بالحملة الميكانيكية.

- إيقاف صبة خرسانية بارض ابو دربالة الشرقي وتم التحفظ على الخلاطة بالحملة الميكانيكية.

وتمكن سالم زغلول رئيس الوحدة المحلية بالحسينية وإدارة الازالات والتنظيم بالوحدة من:

- إيقاف الأعمال بصبة اعمدة خرسانية لدور سادس علوى بحوض النجيلة الشارع ١٣قصبى والتحفظ على الخلاطة بالحسينية.

-إيقاف الأعمال بشدة حديدية للبشه بأرض القصبى حوض النجيلة والتحفظ على ٥٠ سيخ حديد ٥ لينية طول ٥م.

-إيقاف الأعمال بشدة خشبية لاعمدة خرسانية خلف مارينا والتحفظ على ٢٠ سيخ حديد ٥ لينية طول ٦م .

- إيقاف الأعمال ببناء مخالف لكبرين على مصرف الإصلاح الزراعى حوض النشوة.

وازال عمر محمد شحاته رئيس الوحدة المحلية بشلقام و قسم الازالات و قسم الأملاك حالة تحدى على أملاك الدولة بقرية ساقولا و تم رفع مواد البناء.



وقام عوده راضي نصير رئيس الوحدة المحلية بأبوجرج وقسم الازالات والاشغالات ومسئول الزراعة بإزالة حالة تعدى على ارض زراعية بأبوجرج، وتم تسليم الأرض فضاء لجهة الولاية.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.