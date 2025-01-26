ads
الأحد 26 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

رفع الجلسة العامة للبرلمان اليوم

مجلس النواب
مجلس النواب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، الجلسة العامة لـ  مجلس النواب، على أن يعود للانعقاد غدًا الإثنين، بعد الموافقة على 3 مشروعات بتعديل قوانين تستهدف إنهاء المشكلات الضريبية بما يساهم في دعم الاستثمار.

حوافز ضريبية لصالح المشروعات الصغيرة 

ووافق مجلس النواب، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي عشرين مليون جنيه.

التيسيرات الضريبية الجلسة العامة للبرلمان الحوافز والتيسيرات الضريبية الدستورية والتشريعية الدكتور حنفي جبالي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المشكلات الضريبية