ضبط قائدي سيارتين لقيامهما بأداء حركات استعراضية بالجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى يتضمن قيام قائدي سيارتين بأداء حركات استعراضية بالجيزة، وتحديد وضبط مرتكبا الواقعة.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى، متضمناً قيام قائدا سيارتين ملاكى بأداء حركات إستعراضية حال سيرهما بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة وجلوس شخص خارج نافذة السيارة الأولى معرضين سلامتهم والآخرين للخطر.

بالفحص وإجراء التحريات تم تحديد وضبط السيارتين وقائديهما.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارتين وقائديهما.