ads
الأحد 26 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

طاقم تحكيم إسباني لإدارة مباراة مصر وكاب فيردي في ختام الدور الرئيسي

منتخب مصر
منتخب مصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قررت اللجنة المنظمة لبطولة العالم لكرة اليد تعيين طاقم حكام "اسباني"، لإدارة  مباراة  منتخب مصر وكاب فيردي، اليوم، في ختام الدور الرئيسي لبطولة العالم لكرة اليد.

وتستضيف كرواتيا والدنمارك والنرويج بطولة العالم لكرة اليد  بتنظيم مشترك خلال الفترة من ١٤ يناير وحتي ٢ فبراير.

ونجح منتخبنا في تصدر مجموعته بعد الفوز علي الأرجنتين والبحرين وكرواتيا صاحب الأرض والجمهور في الدور التمهيدي، ثم انتقل الي الدور الرئيسي وخسرنا في المباراة الاولي من ايسلندا، قبل العودة بقوة في مواجهة سلوفينيا الصعبة، واليوم ختام الدور الرئيسي بمواجهة كاب فيردي في السابعة مساء.

طاقم تحكيم إسباني مصر و كاب فيردي الدور الرئيسي اللجنة المنظمة لبطولة العالم لكرة اليد كرواتيا والدنمارك والنرويج