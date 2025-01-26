طاقم تحكيم إسباني لإدارة مباراة مصر وكاب فيردي في ختام الدور الرئيسي

قررت اللجنة المنظمة لبطولة العالم لكرة اليد تعيين طاقم حكام "اسباني"، لإدارة مباراة منتخب مصر وكاب فيردي، اليوم، في ختام الدور الرئيسي لبطولة العالم لكرة اليد.

وتستضيف كرواتيا والدنمارك والنرويج بطولة العالم لكرة اليد بتنظيم مشترك خلال الفترة من ١٤ يناير وحتي ٢ فبراير.

ونجح منتخبنا في تصدر مجموعته بعد الفوز علي الأرجنتين والبحرين وكرواتيا صاحب الأرض والجمهور في الدور التمهيدي، ثم انتقل الي الدور الرئيسي وخسرنا في المباراة الاولي من ايسلندا، قبل العودة بقوة في مواجهة سلوفينيا الصعبة، واليوم ختام الدور الرئيسي بمواجهة كاب فيردي في السابعة مساء.