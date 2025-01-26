تأجيل محاكمة متهمي خلية العجوزة الثانية

قررت محكمة الجنايات، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الأحد، برئاسه المستشار وجدي عبدالمنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر، تأجيل محاكمة ٤٦ متهما وذلك في القضية المعروفة إعلاميا بخلية العجوزة الثانية، والمقيده برقم 14874 لسنة 2024 جنايات العجوزة لجلسه ٢٢ فبراير.

وجهت النيابة للمتهمين تهم تولي قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية، بأن تولوا قيادة الهيكل الإداري بجماعة الإخوان الإرهابية.