بخماسية نظيفة.. برشلونة للسيدات يتوج بكأس السوبر الإسباني بعد اكتساحه لمدريد

توج فريق الكرة النسائية لنادي برشلونة بلقب كأس السوبر الإسباني بعد فوزه على فريق ريال مدريد بخماسية نظيفة، في المباراة التي جمعتهم اليوم الأحد، في نهائي كأس السوبر الإسباني للسيدات على ملعب دي بوتاركي.

نتيجة مباراة سيدات برشلونة ضد ريال مدريد في السوبر الإسباني

افتتح أهداف مباراة سيدات برشلونة ضد ريال مدريد اللاعبة كارولين غراهام هانسن في الدقيقة الـ31 لصالح البلوجرانا .

وأضافت إيفا بايور الهدف الثاني في الدقيقة الـ37 وعادت نفس اللاعبة وسجلت الهدف الثالث في الدقيقة الرابعة من +45 والهدف الرابع لصالح البلوجرانا من نصيب اللاعبة باتريشيا غويغارو في الدقيقة الـ62 وسجلت أليكسيا بوتياس الهدف الخامس في الدقيقة الـ85.

لتنتهي مباراة سيدات برشلونة ضد ريال مدريد بفوز البلوجرانا بخماسية نظيفة وتتوج سيدات برشلونة ببطولة كأس السوبر الإسباني للمرة الرابعة وتحتفظ بلقب النسخة الماضية.

كانت سيدات برشلونة تأهلت إلى نهائي كأس السوبر الإسباني بعد فوزها بثلاثية نظيفة على أتلتيكو مدريد وتأهلت سيدات ريال مدريد للدور ذاته بعد تخطي ريال سوسيداد بثلاثة أهداف مقابل هدفين.