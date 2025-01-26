ads
الأحد 26 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بخماسية نظيفة.. برشلونة للسيدات يتوج بكأس السوبر الإسباني بعد اكتساحه لمدريد

فريق الكرة النسائية
فريق الكرة النسائية ببرشلونة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

توج فريق الكرة النسائية لنادي برشلونة بلقب كأس السوبر الإسباني بعد  فوزه على فريق ريال مدريد بخماسية نظيفة، في المباراة التي جمعتهم اليوم الأحد، في نهائي كأس السوبر الإسباني للسيدات على  ملعب دي بوتاركي.

نتيجة مباراة سيدات برشلونة ضد ريال مدريد في السوبر الإسباني

افتتح أهداف مباراة سيدات برشلونة ضد ريال مدريد اللاعبة كارولين غراهام هانسن في الدقيقة الـ31 لصالح البلوجرانا .

وأضافت إيفا بايور الهدف الثاني في الدقيقة الـ37 وعادت نفس اللاعبة وسجلت الهدف الثالث في الدقيقة الرابعة من +45 والهدف الرابع لصالح البلوجرانا من نصيب اللاعبة باتريشيا غويغارو في الدقيقة الـ62 وسجلت أليكسيا بوتياس الهدف الخامس في الدقيقة الـ85.

 لتنتهي مباراة سيدات برشلونة ضد ريال مدريد بفوز البلوجرانا بخماسية نظيفة وتتوج سيدات برشلونة ببطولة كأس السوبر الإسباني للمرة الرابعة وتحتفظ بلقب النسخة الماضية.

كانت سيدات برشلونة تأهلت إلى نهائي كأس السوبر الإسباني بعد فوزها بثلاثية نظيفة على أتلتيكو مدريد وتأهلت سيدات ريال مدريد للدور ذاته بعد تخطي ريال سوسيداد بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

الكرة النسائية فريق الكرة النسائية لنادي برشلونة كأس السوبر الإسباني ريال مدريد