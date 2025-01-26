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الأحد 26 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تأجيل محاكمة متهمين بقضية داعش قنا

المستشار وجدي عبد
المستشار وجدي عبد المنعم
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قررت اليوم الأحد، محكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، وعضوية المستشارين عبدالجليل مفتاح وضياء عامر، وسكرتارية محمد هلال، تأجيل محاكمة متهمين بـ"خلية داعش قنا" لجلسه ٢٨ يناير.

وجهت النيابه للمتهمين تهم الانضمام لجماعة إرهابية بغرض الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي مع علمه بأغراضها.

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