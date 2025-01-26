ماذا قررت النيابة في حريق مخزن تنر ناهيا

تجرى النيابة العامة بشمال الجيزة، التحقيقات حول نشوب حريق هائل بعقار كائن بمنطقة ناهيا، اثر حريق مخزن تنر بداخله، وأمرت النيابة بإنتداب المعمل الجنائي لفحص آثار الحريق وكشف ملابساته والوقوف حول الأسباب التى تسببت فى الحريق.

كما طلبت التحريات حول الواقعة، وامرت بإستدعاء مالك العقار الذى نشب به الحريق والمسئول عن المخزن، ووجود تراخيصه من عدمه.

كانت البداية بتلقي ضباط مباحث مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل مخزن تنر بداخل منزل بدائرة المركز، وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية مدعومين بـ 4 سيارات إطفاء للعمل على إخماد الحريق، ومنع امتداده للمجاورات وتمت السيطرة علي الحريق.

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.