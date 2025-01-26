ads
الأحد 26 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

ماذا قررت النيابة في حريق مخزن تنر ناهيا

جانب من الحريق
جانب من الحريق
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 تجرى النيابة العامة بشمال الجيزة، التحقيقات حول نشوب حريق هائل بعقار كائن بمنطقة ناهيا، اثر حريق مخزن تنر بداخله، وأمرت النيابة بإنتداب المعمل الجنائي لفحص آثار الحريق وكشف ملابساته والوقوف حول الأسباب التى تسببت فى الحريق.

كما طلبت التحريات حول الواقعة، وامرت بإستدعاء مالك العقار الذى نشب به الحريق والمسئول عن المخزن، ووجود تراخيصه من عدمه.

كانت البداية بتلقي ضباط مباحث مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل مخزن تنر بداخل منزل بدائرة المركز، وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية مدعومين بـ 4 سيارات إطفاء للعمل على إخماد الحريق، ومنع امتداده للمجاورات وتمت السيطرة علي الحريق.

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

استدعاء السيطرة على الحريق بإنتداب المعمل الجنائي داخل منزل