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الأحد 26 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الجهاز الفني للمنتخب الوطني للسيدات يضع برنامج الإعداد لمباراتي رواندا

الكرة النسائية
الكرة النسائية
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عقد اليوم، الكابتن أحمد رمضان المدير الفنى الجديد للمنتخب الوطنى الأول للسيدات، اجتماعا مع جهازه المعاون بمركز المنتخبات الوطنية لوضع برنامج المرحلة المقبلة ودراسة أوضاع الفريق في إطار الاستعداد لمباراتى رواندا بتصفيات الأمم الأفريقية يوم 21 فبراير المقبل بكيجالى، بينما تقام مباراة العودة بستاد هيئة قناة السويس في السادسة مساء 25 من الشهر  نفسه.
وأكد المدير الفني أن برنامج إعداد الفريق سيتخلله معسكر بالقاهرة لتحقيق التجانس بين اللاعبات اللاتي سيقع عليهن الاختيار ورفع الكفاءة الفنية لهن.

الكرة النسائية اجتماع