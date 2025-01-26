رنا سماحة: "ربنا ينتقم من كل أب بيدور إزاي يؤذي ابنه"

وجهت المطربة رنا سماحة رسالة غاضبة، عبر حسابها الرسمي بموقع "فيس بوك"، حيث قالت: "ربنا ينتقم من كل أب بيدور إزاي يؤذي ابنه اللي منه وينتقم من كل عيلة معرفتش تربي وبتقوي على الغلط.

وتابعت: “حسبنا الله ونعم الوكيل، ربنا يردهولكم في أعز ما ليكم ويقدر كل اللي اتكتب عليها تبقى أب وأم احصدوا اللي بتزرعوه”.

رنا سماحة تعلن الانفصال عن الملحن سامر أبوطالب

أعلنت المطربة رنا سماحة انفصالها عن الملحن سامر أبوطالب، معلقة عبر حسابها الرسمي بموقع "فيس بوك": “تم الانفصال رسميًا بيني وبين أبو ابني متمنية له التوفيق في حياته القادمة وشكرًا كل الشكر للمحترم الأمين الأستاذ سعيد بيومي المحامي”.

وبجانبه، رفضت سماحة التعليق عن أسباب انفصالها، مؤكدة على السبب وراء الانفصال عائد إلى تراكمات عديدة ومتكررة، والتي واجهتها خلال العام الأول من زواجهما.

وقالت: “هام بخصوص ما يتم تداوله من أخبار تخص حياتي الشخصية، أنا معنديش أى تعليق للسادة الإخوة الصحفيين انتم على راسي بس أنا معنديش أي تعليق ولا هيبقى ليا أي تعليق وشكرًا لاهتمامكم جميعًا”.