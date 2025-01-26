مقتل جندي لبناني وإصابة آخر بنيران إسرائيلية في الجنوب

قال الجيش اللبناني إن جنديا قتل وأصيب آخر عندما أطلقت إسرائيل النار عليهم في جنوب لبنان اليوم الأحد.



وفي قرية مارون الراس، أصيب مهندس بث يعمل في قناة روسيا اليوم، عندما أطلقت قوات الاحتلال النار على فريق التغطية الخاص بهم.



وكانت النيران الإسرائيلية قد قتلت بالفعل ثلاثة مدنيين وأصابت أكثر من 40 شخصا بينما كان السكان يحاولون العودة إلى منازلهم يوم الأحد بعد انتهاء المهلة المحددة بـ60 يوما للقوات الإسرائيلية للانسحاب من جنوب لبنان.



وفي بيان مشترك، قال الممثل الأعلى للأمم المتحدة في لبنان وقائد قوات اليونيفيل: "كما رأينا بشكل مأساوي هذا الصباح، فإن الظروف غير متاحة بعد للعودة الآمنة للمواطنين إلى قراهم على طول الخط الأزرق".



وأشار البيان: "ومن ثم فإن المجتمعات النازحة، التي تواجه بالفعل طريقا طويلا نحو التعافي وإعادة الإعمار، مدعوة مرة أخرى إلى توخي الحذر".