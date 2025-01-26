الصفقة الثالثة تمت.. تفاصيل تعاقد الأهلي مع أحمد رضا مدافع بتروجت

أنهى مسئولو النادي الأهلي إجراءات التعاقد مع أحمد رضا لاعب وسط فريق بتروجت ليكون الصفقة الثالثة للقلعة الحمراء في فترة الانتقالات الشتوية الحالية يناير 2025، على أن يتم الإعلان رسميا خلال ساعات.

وعقد محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي جلسة مع مسؤولي بتروجيت منذ قليل لحسم الصفقة بشكل نهائي.

وكشفت مصادر داخل الأهلي أنه تم التواصل إلى اتفاق بانتقال أحمد رضا للنادي الأهلي خلال الميركاتو الشتوي يعقد يمتد إلى 4 مواسم ونصف.

وقال المصدر إن نادي بتروجيت سيحصل على 30 مليون جنيه مقابل رحيل أحمد رضا للأهلي مع حصول النادي البترولي على لاعبين إعارة، أحدهما مصطفى أبو الخير لاعب شباب الأهلي.