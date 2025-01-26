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الأحد 26 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الصفقة الثالثة تمت.. تفاصيل تعاقد الأهلي مع أحمد رضا مدافع بتروجت

أحمد رضا لاعب بترجيت
أحمد رضا لاعب بترجيت
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أنهى مسئولو النادي الأهلي إجراءات التعاقد مع أحمد رضا لاعب وسط فريق بتروجت ليكون الصفقة الثالثة للقلعة الحمراء في فترة الانتقالات الشتوية الحالية يناير 2025، على أن يتم الإعلان رسميا خلال ساعات.

وعقد محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي جلسة مع مسؤولي بتروجيت منذ قليل لحسم الصفقة بشكل نهائي.

وكشفت مصادر داخل الأهلي أنه تم التواصل إلى اتفاق بانتقال أحمد رضا للنادي الأهلي خلال الميركاتو الشتوي يعقد يمتد إلى 4 مواسم ونصف.

وقال المصدر إن نادي بتروجيت سيحصل على 30 مليون جنيه مقابل رحيل أحمد رضا للأهلي مع حصول النادي البترولي على لاعبين إعارة، أحدهما مصطفى أبو الخير لاعب شباب الأهلي.

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