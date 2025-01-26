حماس والجهاد تدينان تصريحات ترامب بشأن توطين الفلسطينيين في مصر والأردن

انتقدت حركة حماس وحليفتها حركة الجهاد الإسلامي اليوم الأحد، الخطة التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "لتطهير" غزة.

وأكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس باسم نعيم، أن "الشعب الفلسطيني في قطاع غزة يتحمل الموت والدمار منذ 15 شهراً في واحدة من أكبر جرائم الإنسانية في القرن الحادي والعشرين، لمجرد البقاء على أرضه ووطنه، ولذلك لن يقبل بأي مقترحات أو حلول حتى لو بدت حسنة النية تحت ستار إعادة الإعمار كما اقترح الرئيس الأميركي ترامب".

وأضاف نعيم: "شعبنا أفشل كل مخططات التهجير والوطن البديل على مدى عقود، وسيرفض مثل هذه المشاريع، ونؤكد أن شعبنا قادر على إعادة إعمار غزة بشكل أفضل من ذي قبل، شريطة رفع الحصار عن القطاع".

ووصفت حركة الجهاد الإسلامي، الجماعة المسلحة التي قاتلت إلى جانب حماس في غزة، فكرة ترامب بأنها "مؤسفة" وقالت إنها تشجع "جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بإجبار شعبنا على مغادرة أرضه".