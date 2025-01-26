الأمم المتحدة: الظروف في جنوب لبنان ليست مناسبة بعد للعودة الآمنة

قالت الأمم المتحدة، اليوم الأحد، إن الظروف في جنوب لبنان غير مناسبة بعد لعودة السكان إلى المناطق الحدودية، وذلك بعد أن أدى إطلاق نار إسرائيلي إلى مقتل ثلاثة سكان وجندي لبناني.



وقالت جينين هينيس بلاسخارت، المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان، في بيان مشترك مع رئيس بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة: "كما رأينا بشكل مأساوي هذا الصباح، فإن الظروف غير متاحة بعد للعودة الآمنة للمواطنين إلى قراهم على طول الخط الأزرق".



قُتل ثلاثة مواطنين على الأقل أثناء محاولتهم العودة إلى منازلهم في الجنوب، كما قُتل جندي لبناني عندما أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار في المنطقة.



ويأتي استئناف العنف في جنوب لبنان في نفس اليوم الذي ينتهي فيه الموعد النهائي لانسحاب إسرائيل بموجب اتفاق وقف إطلاق النار.