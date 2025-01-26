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الأحد 26 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

ارتفاع حصيلة القتلى إلى 11 بعد قصف إسرائيلي على قرى جنوب لبنان

جنوب لبنان
جنوب لبنان
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ارتفعت حصيلة قتلى القصف الإسرائيلي على المواطنين العائدين إلى منازلهم في قرى الحدودية بجنوب لبنان إلى 11 قتيلا و83 جريحا، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية بعد ظهر الأحد.

زعم الاحتلال الإسرائيلي أنه أطلق طلقات تحذيرية في مناطق متعددة من جنوب لبنان، الأحد، بعد رصد تهديدات من قبل أشخاص يقتربون.

وقال الاحتلال إن عددا من المشتبه بهم، الذين اتهمهم بتشكيل تهديد وشيك للقوات، تم اعتقالهم ويجري استجوابهم.

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