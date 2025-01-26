الدوري الإيطالي.. ميلان يحقق فوزًا قاتلًا على بارما

حقق فريق ميلان فوزًا قاتلاً على نظيره بارما، بثلاثة أهداف لهدفين، فى المباراة التى جمعت بينهما اليوم الأحد، على ملعب "سان سيرو"، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ 22 من عمر مسابقة الدورى الإيطالى.

وجاءت الأهداف بطريقة دراماتيكية، حينما سجل بارما هدفيه فى الدقيقتى الـ 24 و 80 عن طريق ماتيو كانتشيليري و إنريكو ديل براتو، بينما جاءت ثلاثية ميلان عن طريق كريستيان بوليسيتش فى الدقيقة 38 من ضربة جزاء، وتيجاني ريجنديرز فى الدقيقة الـ 90 وسامويل شوكويزي فى الدقيقة الـ 92 من عمر اللقاء.

بهذا الفوز رفع فريق ميلان رصيده إلى النقطة 34 فى المركز السادس، بينما تجمد رصيد بارما عند 20 نقطة فى المركز الـ 16.