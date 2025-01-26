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الأحد 26 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضباب وشبورة كثيفة وأمطار.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا

حالة الطقس
حالة الطقس
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كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدا الأثنين ، طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري  والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ومائل للدافء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد وطقس شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر  علي أغلب الأنحاء.

كما يشهد غدا الاثنين، شبورة مائية كثيفة صباحا تصل لحد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية. 

ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة الى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وتمتد خفيفة الى مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة. 

وهناك نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة. 

درجات الحرارة المتوقعة 

ولفتت الأرصاد إلى أنه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة غدا الاثنين، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 20 للعظمى والصغرى 12 درجة، وعلى السواحل الشمالية 19 للعظمى والصغرى 11 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 24 للعظمى والصغرى 14 وعلى شمال الصعيد 21 للعظمي والصغرى 9 درجة ، وعلى جنوب الصعيد 24 للعظمي والصغري 11 درجة.

الارصاد حالة الطقس هيئة الأرصاد الجوية أمطار درجات الحرارة