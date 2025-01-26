معرض الكتاب يناقش "اقتصاد المنصات الرقمية"

شهد اليوم الثالث لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ56 انعقاد ندوة بعنوان "اقتصاد المنصات الرقمية"، استضافتها القاعة الرئيسية، وأدارها الإعلامي حسام الدين حسين. جاءت الندوة في إطار اهتمام المعرض بتسليط الضوء على التحول الرقمي وأثره في مختلف القطاعات.

افتتح الإعلامي حسام الدين حسين الندوة بالإشارة إلى التحديات التي يفرضها التطور التكنولوجي السريع، مشيدًا بجهود الحكومة المصرية في بناء مجتمع المعرفة، ومؤكدًا أهمية تعزيز الوعي الرقمي لحماية المجتمع من المعلومات المغلوطة.



من جانبه، تحدث الخبير الاقتصادي مدحت نافع، رئيس الشركة العربية للسبائك ومستشار وزير التموين السابق، عن التحول التكنولوجي باعتباره أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد العالمي، مشيرًا إلى أن عدد مستخدمي المنصات الرقمية تجاوز 3.7 مليار شخص يوميًا.

وأكد نافع أهمية الاستثمار في اقتصاد المعرفة للتغلب على التحديات المتعلقة بندرة الموارد الطبيعية، مشيرًا إلى التحول الإيجابي للصحف الورقية نحو المنصات الرقمية.

بدوره، أوضح الدكتور محمد عزام، خبير أمن وتكنولوجيا المعلومات والأمين العام المساعد للمجلس العربي للمسؤولية المجتمعية، أهمية التميز في إنشاء المنصات الرقمية، محذرًا من المخاطر المرتبطة بالمعلومات المغلوطة والابتزاز الإلكتروني. وشدد على ضرورة الانخراط في الثورة التكنولوجية لتجنب الفجوة المعرفية التي قد تؤدي إلى انهيار اقتصادي.

أما الدكتورة حنان يوسف، أستاذ الإعلام وعميدة كلية اللغة والإعلام بالأكاديمية العربية، فقد أشادت بدور مصر الريادي في مجالات الثقافة والفن، مشيرة إلى دور الإعلام في تعزيز الوعي الرقمي ومواجهة تحديات المنصات الرقمية مثل الابتزاز الإلكتروني والتسوق غير الموثوق. وأكدت أن التحول الرقمي لم يعد خيارًا بل ضرورة.

من جانبه، تحدث ياسر الزهار، رئيس قسم الابتكار في تطبيق "أبجد"، عن نجاح المنصة في تعزيز صناعة النشر الرقمية ومواجهة تحديات القرصنة وارتفاع تكاليف الورق.

وأكد أن منصة "أبجد" تُعد نموذجًا يُسهم في ربط الناشر والكاتب والقارئ في عصر التحول الرقمي.

الندوة اختتمت بتأكيد المتحدثين على أهمية مواكبة التطورات التكنولوجية وتعزيز الوعي الرقمي لضمان الاستفادة المثلى من المنصات الرقمية ومواجهة تحدياتها المتزايدة.