رئيس لجنة فلسطين بـ"النواب الأردني": مواقف الملك عبدالله راسخة وقوية تجاه القضايا العربية

قال رئيس لجنة فلسطين النيابية بمجلس النواب الأردني النائب سليمان السعود، إن المواقف الأردنية الثابتة والراسخة هي مواقف تاريخية يقودها الملك عبد الله الثاني تجاه قضايا الأمة والمنطقة وعلى رأسها القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن الأردن منذ بداية العدوان على غزة كان الموقف الأردني الرسمي والشعبي واضحا جدا بضرورة إنهاء العدوان وتحقيق الهدنة الدائمة للقطاع فضلا عن إنهاء الصراعات في المنطقة وعودة الحياة للشرق الأوسط والعيش بسلام.

جاء خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة اليوم الأحد بحضور مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية رفيق خرفان ورؤساء لجان خدمات تحسين المخيمات.

ولفت السعود وأعضاء اللجنة إلى أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية وإلى ضرورة استمرار ومواصلة عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا لتقديم المعونة والمساعدات للاجئين وتقديم كافة أنواع الدعم.

بدوره، أكد خرفان ورؤساء لجان خدمات المخيمات وقوفهم خلف القيادة الهاشمية الحكيمة مثمنين عاليا الجهود الكبيرة التي بذلها الملك والدبلوماسية الأردنية منذ العدوان على غزة ومواقفه الثابتـة والراسخة ودعمـه المتواصل للشعب الفلسطيني ورفضـه للانتهاكات الإسرائيليـة المتكررة عليهم بالإضافة إلى رفضه المطلق للسياسة الإسرائيلية ف بناء المزيد من المستوطنات ومخالفتها لقرارات الشرعية الدولية.

وأشار إلى مواصلة الملك عبدالله الدفاع عن حقوق الفلسطينيين بإقامة دولتهم الشرعية في كل محفل دولي ولقائه مع قادة العالم، بحق الفلسطينيين بتقرير مصيرهم وأن المنطقـة لن تنعم بالاستقرار والأمن إلا بحل عادل للقضية الفلسطينية، يتمثل بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.