الدوري الإيطالي.. فلوران توفين يقود أودينيزي لمواجهة روما

أعلن كوستا رونيايتش المدير الفنى لفريق أودينيزى، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره روما، وذلك بعد قليل على ملعب "داتشيا ارينا"، ضمن منافسات الجولة الـ 22 من عمر مسابقة الدورى الإيطالى لكرة القدم.

جاء تشكيل فريق أودينيزى كالتالى:

حراسة المرمى: رزفان سافا.

خط الدفاع: ثوماس كريستينسين، جاكا بيول، إسحاق توريه، جوردان زيمورا.

خط الوسط: روي موديستو، ساندي لوفريتش، جيسبير كارلستروم، مارتين بايرو.

خط الهجوم: فلوران توفين، لورينزو لوكا.



ويحتل فريق روما المركز التاسع برصيد 27 نقطة، بينما يحتل فريق أودينيزى المركز الـ 11 برصيد 26 نقطة.