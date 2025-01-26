ضبط 9 أطنان دقيق بلدى مدعم قبل بيعها في السوق السوداء بالغربية

تمكنت مديرية التموين بالغربية، من ضبط سيارة نقل محملة بـ 9 طن و500 كيلو دقيق بلدى مدعم بدائرة مركز السنطة بعد تجميعها لبيعها فى السوق السوداء والتربح ماليا بدون وجه حق.

وتلقى أحمد عبود وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية، تقريرا يتضمن فى إطار تشديد الرقابة على الأسواق وضبط المتلاعبين بالدعم والخارجين على القانون والمخالفين للقرارات التموينية وبناءا على المعلومات السرية التي وردت للمديرية بقيام أحد مهربي الدقيق بمركز السنطه والذي يقوم بالاتجار بقوت الشعب بتجميع كمية من الدقيق المدعم بداخل سيارة جامبو بمركز السنطة، وذلك على طريق شنراق كفر ششتا.

تم تشكيل حملة تموينيه برئاسة إبراهيم عبدالهادي مدير إدارة تموين السنطة، ضمت السيد الصفطى رئيس الرقابة التموينية ، ورمضان شريف ،و فؤاد سرحان وحسام الجابرى المفتشون بالإدارة ، وتم التوجه إلى مكان المعلومة عمل كمين، وتلاحظ مرور سياره بنفس المواصفات وتمكنت الحملة من ضبط سيارة جامبو ايسوزو بعد وقت من المداهمة والمطاردة وتم فرار السائق بداخل الزراعات وترك السيارة ، حيث تبين أنها محملة بعدد ١٩٠ شيكارة دقيق بلدى مدعم بإجمالي ٩.٥ تسعة طن ونصف دقيق بلدى مدعم والمحظور تداوله خارج منظومة الدعم وتم ضبطها والتوجه بها إلى مدينة السنطة.

وتم التحفظ على الدقيق المضبوط بداخل مستودع الدقيق بالسنطة بالاقرار اللازم وتسليم السيارة المضبوطة لمركز شرطة السنطة، وتم تحرير المحضر اللازم ضد مالك السيارة المضبوطة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.