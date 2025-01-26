الدورى الإيطالى.. دوفبيك يقود روما لمواجهة أودينيزى

أعلن كلاوديو رانييري المدير الفنى لفريق روما، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره أودينيزي، وذلك بعد قليل على ملعب "داتشيا ارينا"، ضمن منافسات الجولة الـ 22 من عمر مسابقة الدورى الإيطالى لكرة القدم.

وجاء تشكيل فريق روما كالتالى:

حراسة المرمى: ميل سفيلار.

خط الدفاع: جيانلوكا مانشيني، إيفان نديكا، ديفين رينش، انجيلينو، زكي شيليك.

خط الوسط: كواديو كونيه، توماسو بالدانزي، لورينزو بيليجريني، نيكولو بيسيلي.

خط الهجوم: أرتيم دوفبيك.

ويحتل فريق روما المركز التاسع برصيد 27 نقطة، بينما يحتل فريق أودينيزى المركز الـ 11 برصيد 26 نقطة.