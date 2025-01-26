اتحاد الكرة يوافق علي مشاركة منتخب الناشئين في بطولة بولندا

وافق مجلس ادارة الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة هاني أبو ريدة على مشاركة منتخب مصر للناشئين مواليد 2009 في بطولة بولندا الودية أبريل المقبل، بمشاركة أربعة منتخبات، هى مصر وبولندا، بالإضافة إلى منتخب من أوروبا وآخر من أمريكا الجنوبية.

وكان قد تلقي امس الاتحاد المصرى لكرة القدم دعوة لمشاركة المنتخب الوطنى للناشئين مواليد 2009 فى دورة ودية دولية ببولندا، خلال الفترة من 6 إلى 12 أبريل المقبل.

ووافق علاء نبيل على تلبية الدعوة بعد استطلاع رأى حسين عبد اللطيف المدير الفني للمنتخب، وأحالها إلى مجلس إدارة