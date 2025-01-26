وزير الإسكان يشارك في فعاليات "أسبوع الخير" في مدينة الأسمرات

شارك المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في فعاليات "أسبوع الخير" لدعم أهالي مدينة الأسمرات، وإطلاق القافلة الشاملة لدعم قطاع غزة، وذلك تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء، والمقامتين بالمدينة الشبابية بحي الأسمرات، من خلال صندوق تحيا مصر بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة وبيت الزكاة والصدقات المصري وبنك الطعام المصري.

وخلال الفعاليات، شارك المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، في جولة للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بفعاليات أسبوع الخير في مجال الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية، ودعم ذوي الهمم، والتي شملت تفقد الهدايا المقدمة للعرائس الأولى بالرعاية، والأنشطة الخاصة بذوي الهمم، وعددا من نماذج لمحتويات قافلة أسبوع الخير، ومعرض الحرف اليدوية، وملتقى توظيف الشباب، والقافلة الطبية، ومعرض الكساء، بجانب تفقد مكونات القافلة الشاملة لدعم قطاع غزة.



وأعرب المهندس شريف الشربيني، عن سعادته بالمشاركة في فعاليات "أسبوع الخير" لدعم أهالي مدينة الاسمرات، وإطلاق القافلة الشاملة لدعم قطاع غزة، والتي شرفت المدينة الشبابية بحي الأسمرات باستضافتهما، مقدما الشكر لكل من ساهم في تنظيم وإنجاز الفعاليتين.

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