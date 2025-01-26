عمرو جمعة يقود هجوم الاتحاد أمام الإسماعيلي بالدوري

أعلن طلعت يوسف المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري تشكيل فريقه استعدادا لمواجهة الإسماعيلي، المقرر لها في الرابعة مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة العاشرة بـ دوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل سيد البلد كالتالي:

حراسة المرمى: صبحي سليمان.

خط الدفاع: محمد المغربي – محمود شبانة – محمود متولي – مصطفى إبراهيم.

خط الوسط: ناصر ناصر – عمر الوحش – كريم الديب – شكري نجيب.

خط الهجوم: فان ديرك – عمرو جمعة.

ويجلس على دكة بدلاء الاتحاد كل من:

أحمد دعدور – عبدالغني محمد – أحمد الشيمي – يوسف أسامة – مورو ساليفو – محمد فارس – عبدالله بكري – إسلام سمير – فادي فريد.