محافظ الأقصر وقيادات الديوان العام يهنئون السكرتير المساعد لحصوله على الدكتوراه

حصل اللواء أ.ح .دكتور هشام عبد السميع الشيمي، سكرتير عام مساعد محافظة الأقصر، على درجة الدكتوراه من جامعة حلوان في "العلاقات الدولية.. التنافس التركي – الإيراني وتأثيره على الشرق الأوسط".

مناقشة الدكتوراه

وفي هذا الصدد، تقدم المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، والدكتور هشام أبو زيد نائب المحافظ، وأحمد وزيري سكرتير عام المحافظة، وكافة القيادات التنفيذية بالمحافظة، بخالص التهاني لسكرتير مساعد محافظة الأقصر، متمنين له دوام التفوق والنجاح.

السيرة الذاتية لسكرتير مساعد محافظة الأقصر

جدير بالذكر، أن اللواء أ.ح .دكتور هشام عبد السميع الشيمي، قد حصل على ماجستير في العلوم العسكرية من كلية القادة والأركان، وحصل على زمالة كلية الحرب العليا من أكاديمية ناصر العسكرية العليا.

كما حصل على العديد من الأوسمة والأنواط والنياشين، ومنها ميداليات اليوبيل الفضي لنصر حرب أكتوبر 1973، واليوبيل الذهبي لثورة 23 يوليو 1952، واليوبيل الفضي لتحرير سيناء، و ثورة 25 يناير 2011، وثورة 30 يونيو 2013.

كما حصل على نوط الخدمة الطويلة، ونوط الواجب للتدريب من الدرجة الثالثة من السيد وزير الدفاع والانتاج الحربي، ونوط الواجب العسكري من الطبقة الثالثة من رئيس الجمهورية.

وكانت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، قد اعتمدت أكبر حركة محلية شملت 184 قيادة لتطوير الأداء وتحسين الخدمات بالمحافظات، كما شملت الحركة 84 رئيس حي ومركز ومدينة في 24 محافظة على مستوى الجمهورية ضمن حركة المحليات الجديدة التي أعتمدتها اليوم والتى تضمنت 184 قيادة محلية بمختلف محافظات الجمهورية.

وكان لمحافظة الأقصر نصيب الأسد في حركة التغييرات الجديدة، حيث تم تكليف أحمد وزيري سكرتيرًا عامًا لمحافظة الأقصر، وهشام الشيمي سكرتير مساعد بديوان عام المحافظة، حيث أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، أن الحركة تهدف إلى تطوير الأداء بالإدارة المحلية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وطالبت القيادات الجديدة بالعمل بجدية وتفانٍ لتحقيق التنمية بالمحافظات، مشددة على استمرار التقييم الدوري للأداء لضمان تقديم أفضل الخدمات.

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