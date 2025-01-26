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الأحد 26 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

كريم طارق ويسرى وحيد يقودان الطلائع لمواجهة فاركو

طلائع الجيش
طلائع الجيش
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أعلن عبد الحميد بسيوني بالمدير الفنى لفريق طلائع الجيش تشكيل فريق الذى يواجه به نظيره فاركو، وذلك بعد قليل على ملعب "استاد جهاز الرياضة العسكري"، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز.
وجاء تشكيل طلائع الجيش كالتالي:
حارس المرمى: محمد شعبان.
خط الدفاع: عبد الرحمن زولا – محمد فتح الله – خالد سطوحي – أحمد متعب.
خط الوسط: إسلام محارب – علي حمدي – حامد الجابري.
خط الهجوم: يسري وحيد – جودوين شيكا – كريم طارق.
ويحتل فاركو المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 11 نقطة بفارق الأهداف عن طلائع الجيش صاحب المركز 11.

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