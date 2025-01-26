محافظ أسوان يتابع نتائج اختيار الأم المثالية على مستوى المحافظة

تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان نتائج اجتماع اللجنة الإقليمية الذي عقد بفرع جمعية الهلال الأحمر لاختيار الأم المثالية على مستوى المحافظة من اللاتى تقدمن فى مسابقة هذا العام، وذلك في إطار استعدادات محافظة أسوان للاحتفال السنوي بعيد الأم، والمزمع فى شهر مارس 2025، وتماشياً مع أهداف وزارة التضامن الاجتماعي في الارتقاء والتعزيز للأسرة المصرية تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

إجتماع اللجنة الإقليمية لاختيار الأم المثالية لمحافظة أسوان

المرأة الأسوانية أصبحت نموذجاً ناجحاً يفخر به المجتمع

وأكد محافظ أسوان على أن المرأة تستحق كل تقدير واحترام لأنها تمثل دائماً نهر العطاء الذي لا ينضب، وخاصة أنها القادرة على نسج قصص النجاح المتواصل لتكتب بسطور التحدي ملاحم إنسانية خالدة، وأن المرأة الأسوانية أصبحت نموذجاً ناجحاً يفخر به المجتمع كله، ولذا فإن تكريمها يأتي عرفاناً بدورها البناء في خلق مواطنين صالحين ومجتمع متماسك يستطيع مواجهة أي تحديات.

ومن جانبه أوضح محمد يوسف مدير مديرية التضامن الإجتماعى بأنه بناء على تعليمات الوزيرة الدكتورة مايا مرسي، واللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان تم الإعلان عن فتح باب التقديم للترشح لمسابقة الأم المثالية لعام 2025، حيث تم تلقي الطلبات بمقر الإدارات الإجتماعية في نطاق السكن لكل أم متقدمة للإشتراك في المسابقة وفقاً للشروط المنظمة.

ولفت مدير مديرية التضامن الإجتماعي إلى أن الأمهات المتقدمات جسدت قصصهن رحلة كفاح، فمنهن من نجحت فى تربية أبناؤها الخمس من خلال قيامها بالعمل فى مجال الخياطة ، وسهرت الليالى حتى حصل أولادها على مؤهلات عليا، وتزوج ثلاثة منهم ، فيما قامت أم أخرى بتربية أبنائها الخمس حتى إلتحقوا بالكليات العليا ما بين كليات الطب والصيدلة والهندسة والتجارة، وأم ثالثة نجحت فى وصول ابنتها فى التعليم الجامعى إلى أن تصبح معيدة وتتزوج ، فضلاً عن تجهيز أختها الصغرى دون أى مساعدة من أحد، والأم الرابعة قامت برعاية أطفالها حتى تخرجت ابنتها من كلية طب الأسنان، وحصدت المركز الأول في البحث العلمي بمسابقة الأيسف للمبتكرين، بينما تفوق الابن رياضياً بحصوله على بطولة الكونغو ، فيما حصدت الأم الخامسة ثمار كفاحها بتخرج أبنائها من كليات القمة.

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