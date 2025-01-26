استبعاد رمضان صبحي من قائمة بيراميدز أمام الأهلي.. اعرف السبب

قرر الجهاز الفني لفريق نادي بيراميدز بقيادة الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش استبعاد رمضان صحي من قائمة مباراة الأهلي في الدوري الممتاز.

ويحل بيراميدز ضيفا على الأهلي في السابعة من مساء الأحد على استاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة العاشرة من بطولة الدوري.

وفي نهاية مران الأمس شعر رمضان صبحي ببعض الآلام وخضع لأشعة أثبتت معاناته من شد، وبالتالي تقرر استبعاده من معسكر المباراة.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز

وتجه أنظار الجماهير المصرية إلى استاد القاهرة الدولي في السابعة من مساء اليوم الأحد، لمتابعة مباراة قمة الدوري الممتاز بين الأهلي وبيراميدز في الجولة العاشرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز «دوري نايل» في ظل الصراع بين «الأحمر» و«السماوي» على صدارة ترتيب جدول الدوري.

ويتصدر فريق بيراميدز جدول مسابقة الدوري الممتاز برصيد 20 نقطة، بينما يمتلك الأهلي 19 نقطة في المركز الثاني.