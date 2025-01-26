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الأحد 26 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

انضمام عمرو صلاح لمجلس أمناء قنوات أون تايم سبورتس

عمرو صلاح
عمرو صلاح
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في إطار التطوير والتحديث التي تقوم به الشركة المتحدة للرياضة في كافة جوانب العمل بشبكة قنوات أون سبورت قرر مجلس إدارة الشركة انضمام الكابتن عمرو صلاح إلي مجلس الأمناء لشبكة قنوات أون سبورت كمسئول عن ملف ألعاب الصالات نظراً لما يتمتع به من خبرات فنية وإدارية كبيرة كان لها الأثر الواضح في كرة اليد المصرية.

ويعد الكابتن عمرو صلاح أحى لاعبى منتخب مصر سابقاً من رواد العمل الفني والإداري في تطور لعبة كرة اليد في مصر خلال السنوات الماضية، كان خلالها أمين صندوق اتحاد كرة اليد السابق والمشرف العام على المنتخب الأول ومديراً لبطولة كأس العالم للأندية 2024 بالعاصمة الإدارية، كما أشرف على جميع ملفات التعاقدات والتسويق خلال عمله بالاتحاد نظراً لخبراته الإدارية الكبيرة كمدير إقليمي لأحد أكبر شركات تكنولوجيا المعلومات في مصر وشمال وغرب أفريقيا وشرق المتوسط.

ويضم مجلس الأمناء في عضويته الأستاذ حسن المستكاوي والأستاذ فتحي سند والأستاذ عمرو خفاجة، وتم تكليف المجلس بإرساء سياسات تتفق مع أصول وقيم الخطاب الإعلامي الرياضي، تماشيًا مع قرارات المجلس الإعلى للإعلام ومتابعة تطوير المحتوى بما يحقق التنافس الشريف ونبذ التعصب.

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