الدورى الإنجليزى.. تشكيل هجومى لبرينتفورد أمام كريستال بالاس

أعلن توماس فرانك المدير الفنى لفريق برينتفورد، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره كريستال بالاس، وذلك بعد قليل على ملعب "سيلهرست بارك"، ضمن منافسات الجولة الـ 23 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز.

وجاء تشكيل فريق برينتفورد كالتالى:

حراسة المرمى: مارك فليكين.

خط الدفاع: ناثان كولينز، سيب فان دن بيرج، مادس رورسليف.

خط الوسط: فيتالي جانيلت، ميكيل دامسغارد، كريستيان نورغارد، كيفن شايد.

خط الهجوم: كين لويس بوتر، بريان مبيومو، يوان ويسا.

ويحتل فريق كريستال بالاس المركز الـ 12 برصيد 27 نقطة، بينما يقع فريق برينتفورد فى المركز الـ 11 برصيد 28 نقطة.