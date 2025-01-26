تأكيدا على دورها المحوري والمستمر في دعم القضية الفلسطينية، تواصل مصر جهودها المكثفة في إدخال المساعدات الغذائية والإغاثية إلى سكان قطاع غزة، لا سيما بعد نجاح التوصل لاتفاق يقضي بوقف إطلاق النار ويمهد لعودة النازحين خاصة إلى شمال القطاع الذي ضج بجرائم عدوان الاحتلال طيلة 15 شهرا، حسبما جاء في قناة «القاهرة الإخبارية»، عبر تقرير تلفزيوني بعنوان «مصر تتصدر مشهد الدعم الإنساني.. مساع حثيثة لإدخال المساعدات إلى غزة».

اهتمام مصر البالغ بحقوق الشعب الفلسطيني

وأشار التقرير، إلى أنّ التدفق الكثيف للمساعدات بمجرد سريان وقف إطلاق النار يعكس تضامنا قويا مع الشعب الفلسطيني واهتماما بالغا من قبل مصر بتقديم الدعم المستمر، لتظل دائما في طليعة الدول التي تدافع عن حقوق الفلسطينيين، إذ تقدم جميع أشكال الدعم الإنسانيى والحقوقي له.

شاحنات مصرية تحمل وقود وغاز الطهي لتلبية الاحتياجات

وأوضح التقرير، أنّه على مدى الأيام القليلة الأولى في الاتفاق، تدفقت يوميا مئات الشاحنات من المساعدات المتنوعة، وتتزايد يوما بعد يوم، ويتم توجيهها إلى معبري العوجة وكرم أبو سالم؛ لإدخالها قطاع غزة، كما أن شاحنات المساعدات المصرية ضمت إلى جانب المواد الإغاثية والإنسانية العشرات من شاحنات الوقود وغاز الطهي لتلبية الاحتياجات الطارئة.

مصر جسر يربط الشعب الفلسطيني بالعالم العربي والدولي

ولفت التقرير، إلى أنّ الدور المصري في دعم غزة يتجاوز مرحلة توفير المساعدات الإنسانية، حيث تمثل مصر الجسر الذي يربط الشعب الفلسطيني بالعالم العربي والمجتمع الدولي، إذ يعمل مطار العريش الدولي والمراكز اللوجستية المحيطة به على استقبال المساعدات الدولية، ليقوم الهلال الأحمر المصري بتوجيهها إلى قطاع غزة.