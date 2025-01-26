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الأحد 26 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الدورى الإنجليزى.. تعرف على تشكيل كريستال بالاس لمواجهة برينتفورد

كريستال بالاس
كريستال بالاس
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أعلن أوليفر جلاسنر المدير الفنى لفريق كريستال بالاس، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره برينتفورد، وذلك بعد قليل على ملعب "سيلهرست بارك"، ضمن منافسات الجولة الـ 23 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز.
وجاء تشكيل فريق كريستال بالاس كالتالى:
حراسة المرمى: دين هندرسون.
خط الدفاع: كريس ريتشاردز، ماكسينس لكرواكس، مارك جويهي، دانيال مونوز، تيريك ميتشل.
خط الوسط: جيفرسون ليرما، ويل هيوز.
خط الهجوم: إسماعيلا سار، إيبيريشي إيز، جون فيليب ماتيتا.
ويحتل فريق كريستال بالاس المركز الـ 12 برصيد 27 نقطة، بينما يقع فريق برينتفورد فى المركز الـ 11 برصيد 28 نقطة. 

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