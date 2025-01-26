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الأحد 26 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الدوري الإنجليزي.. فاردى يقود ليستر سيتي لمواجهة توتنهام

ليستر سيتى
ليستر سيتى
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أعلن رود فان نيستلروي المدير الفنى لفريق ليستر سيتى، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره توتنهام هوتسبير، وذلك بعد قليل على ملعب "توتنهام هوتسبير"، ضمن منافسات الجولة الـ 23 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز.
وجاء تشكيل فريق ليستر سيتى كالتالى:
حراسة المرمى: جاكوب ستولارتشيك.
خط الدفاع: جيمس جاستن، يانيك فيسترجارد، ووت فايس، فيكتور كريستيانسن.
خط الوسط: هاري وينكس، بوباكاري سوماري، بلال الخنوس، بوبي دي كوردوفا ريد.
خط الهجوم: جوردان أيو، جيمي فاردي.
ويحتل فريق توتنهام المركز الـ 15 برصيد 24 نقطة، بينما يقع فريق ليستر سيتى فى المركز الـ 19 برصيد 14 نقطة. 

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