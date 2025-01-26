وزير الأوقاف: نرفض تهجير الفلسطينيين من أراضيهم ويجب تنفيذ حل الدولتين

أكد وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري على ثوابت الدولة المصرية في رفض تهجير الأشقاء الفلسطينيين من أرضهم، وحثهم على الصمود عليها مهما كانت التضحيات، مشيرا إلى أن الحل الوحيد للأزمة الفلسطينية بقيام الدولة الفلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

الجمعية العمومية ومجلس الإدارة لاتحاد الأوقاف العربية برئاسة الدكتور أسامة الأزهري، حيث شارك في الاجتماع عدد من وزراء ومسئولي الأوقاف في الدول العربية، وتناول الاجتماع أهمية الاتحاد وضرورة تفعيله والبناء على جهوده السابقة في ظل ما تشهده المنطقة من مستجدات ومتغيرات قوية؛ وذلك باعتبار الاتحاد لبنة من لبنات التكامل الاقتصادي العربي.

حضر الاجتماع كل من الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والدكتور السيد عبد الفتاح مستشار الأمانة العامة العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية - القائم بأعمال الأمين العام للمحكمة العربية للتحكيم؛ والدكتور محمد أحمد الخلايلة وزير الأوقاف والشئون والمقدسات الإسلامية بالأردن؛ والدكتور عمر حبتور الدرعي رئيس الهيئة العامة للشئون الإسلامية والأوقاف والزكاة بالإمارات؛ والمستشار الدكتور محمد أحمد مجبل الوكيل المساعد لقضايا الدولة والتعاون الدولي بالبحرين - نائبًا عن نواف بن حمد المعاودة وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف بالبحرين؛ ومؤمن حسن بري وزير الشئون الإسلامية والأوقاف بجيبوتي؛ والدكتور محمد مصطفى نجم وزير الأوقاف والشئون الدينية بفلسطين؛ وعبدي سالم بويه المكلف بمهمة بالوزارة - نائبًا عن الدكتور سيدي يحي ولد شيخنا ولد لمرابط، وزير الشئون الإسلامية والتعليم الأصلي بموريتانيا؛ والدكتور محمد عيضة شبيبة وزير الأوقاف والإرشاد باليمن.

انعقد هذا الاجتماع بدعم من مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، التابع لجامعة الدول العربية، ممثلا في الدكتور السيد عبد الفتاح والمعاونين له.

وأعرب المشاركون عن توافقهم على أهمية الوقف وثقافته وصون امتداده بوصفه ثقافة إسلامية خالصة لم يخل منها عصر من العصور، فأنتجت علماء وأقامت قناطر وشيدت مستشفيات وجامعات وجوامع، فإحياء ذلك وحوكمته من شأنه تعزيز جهود التنمية المستدامة ودرء الفكر المتطرف، والتوافق على ميثاق عمل جامع للمنابر، والارتقاء بسمات الخطاب الديني.

وتناولت المقترحات النظرَ في تعزيز استثمارات الوقف، وإنشاء مصرف وقفي، وتأسيس بوابة إلكترونية للترويج للفرص الاستثمارية المرتبطة بإدارة الوقف، وصون الأوقاف عن التراجع بكل صوره، وغير ذلك من الأفكار والمقترحات، وأهمية تنسيق العمل الدعوي التوعوي التنويري والانطلاق إلى تعظيم الاستفادة من عالم الذكاء الاصطناعي.

واتفق الحاضرون على توسيع دائرة العضوية، ودعوة بقية الدول العربية للانضمام للاتحاد، مع البدء بتوجيه الدعوة فورا لأربع دول عربية شقيقة وهي السعودية، وسلطنة عمان، والعراق، والجزائر، تمهيدا لدعوة بقية الدول العربية كافة للانضمام والعضوية لتحقيق خطوة متقدمة في التضامن العربي وتنسيق العمل المشترك.

وأثنى الحاضرون على جهود مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في تعزيز التضامن العربي ووحدة الموقف على مختلف الأصعدة؛ مشيدين بدور مصر الجامع للأشقاء في الخير دائمًا.

وشهد الاجتماع التوافق على تجديد دماء الاتحاد على مستوى الرئاسة والأمانة العامة وغيرها من المسميات الوظيفية، إلى جانب توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الأوقاف ومحكمة التحكيم العربية ممثلة في رئيسها المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق، وختم اللقاء بتقديم درع وزارة الأوقاف لضيوف مصر الأعزاء.

