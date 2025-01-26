رئيس جامعة سوهاج يهنئ أبناءه خريجي الطب البشري الدفعة 31

هنأ الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، خريجي الدفعة (31) بكلية الطب البشري للعام الدراسي 2024 /2025، الذين أنهوا مرحلة التعليم الجامعي وحصلوا على بكالوريوس الطب والجراحة بنظام "2+5"، مقدماً لهم أسمي التهاني والتبريكات بمناسبة يوم التخرج الذي طالما انتظروه بعد سنوات طويلة من العمل والجهد المتواصل، للوصول لتلك اللحظة السعيدة التي تعد نقطة انطلاقة نحو الحياة العملية لبدء مرحلة جديدة من حياتهم، متمنياً لهم التوفيق والنجاح على المستوى العملي والشخصي.

وقال الدكتور مجدي القاضي عميد الكلية، أن رئيس الجامعة شارك أبناءه الخريجين وأولياء الأمور الأجواء الاحتفالية بيوم التخرج التى هزت أرجاء الجامعة، وتعالت فيها الزغاريط ومشاعر الفرح والسعادة، على أنغام وموسيقى الطبل البلدي والمزمار الصعيدي، حيث أعرب عن فخره واعتزازه بطلبة وطالبات الجامعة المتميزين الذين بذلوا الكثير من الجهد خلال سنوات الدراسة بكلية الطب، ووجه الشكر والتقدير والاحترام لأولياء الأمور الذين قدموا الكثير من التضحيات والدعم، ويرجع لهم الفضل فى وصول أبنائهم لهذا اليوم المميز في حياتهم، هذا بالإضافة إلى الشكر الموصول لإدارة الكلية وقياداتها وأساتذتها الأجلاء الذين لم يبخلوا في تقديم العلم والمعرفة والمساعدة لتخطي كل العقبات والوصول لنهاية المرحلة الجامعية.

وقال الدكتور محمد نصر وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، أن الدفعة 31 من طلاب الطب البشري تضم 469 طالب وطالبة، وهي الدفعة الثانية من نظام 2+5، والذى تستمر فيه الدراسة لمدة 5 سنوات إضافة إلى عامين للتدريب، وهو نظام تعليمي حديث يتماشى مع برامج التعليم فى كبري كليات الطب العالمية، موضحاً أن رئيس الجامعة شارك الطلاب فى فرحتهم بيوم التخرج والتقط معهم الصور التذكارية فى أجواء مليئة بالفرح والسعادة.

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