محافظة الشرقية تُعلن تنظيم مسابقة لاختيار الأم المثالية والأب المثالي

أعلنت وحدات تكافؤ الفرص بديوان عام محافظة الشرقية ومراكز المدن والوحدات التابعة لها، تنظيم مسابقة اختيار الأم المثالية والأم القدوة (التي لم تنجب أطفال ولكنها أحسنت رعاية أسرتها) والأم المعيلة (التي أحسنت رعاية أسرتها رغم عدم وجود العائل)، والأم من ذوى الإحتياجات الخاصة (والتي أحسنت رعاية أسرتها رغم تحديها)، والأم لطفل من ذوى الإحتياجات الخاصة (بشرط تنمية مهاراته بحيث تم دمجة في المجتمع ) والأم لأحد الموظفين أو الموظفات المميزين (بشرط يكون لها قصة نجاح مميزة ) والأب المثالي (هو من له بنتان أو أكثر ولم يرزق بذكور ولكنه رضى بالبنات وأحسن تربيتهم )، وذلك على مستوى ديوان عام المحافظة والمراكز والمدن والأحياء والوحدات التابعة لها للعام السادس على التوالي، وعلى من يرغب من الموظفين والموظفات، والعاملين أو العاملات في التقديم، يقدم قصة كفاحه والمستندات المطلوبة إلى مسئول وحدة تكافؤ الفرص بديوان عام المحافظة والمراكز والمدن والأحياء التابعة لها.

وأكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، أن للمرأة دور كبير فى المجتمع وهى جزء لا ينفصل منه بل مكون أساسي له، والدولة تعمل على تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين من خلال تحقيق أهداف التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، موضحًا أن المرأة المصرية تستكمل ما حصدته من إنجازات، في ظل قيادة مصرية حكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي ترعى حقوق المرأة.

لذلك تحرص الدولة على تكريم الأمهات والآباء الذين لهم قصص كفاح كل عام وذلك في ضوء الاحتفال بعيد الأسرة.

ومن جانبها أوضحت غادة زاهر رئيس وحدة تكافؤ الفرص بديوان عام محافظة الشرقية، أن الهدف من تنظيم مسابقة إختيار الأم المثالية والأب المثالي هو تعظيم دور الأسرة العاملة، موضحه الشروط المقررة للتقديم في مسابقة اختيار الأم المثالية 2025 وهي أن يكون المرشح أو المرشحة إحدى العاملين بديوان عام المحافظة، أو المراكز والمدن والأحياء والوحدات التابعة لها، وألا يقل السن عن 45 سنة وألا يزيد عدد الأبناء عن 4 أبناء وأن يكون للأم أو الأب قصة عطاء واضحة، ولابد من حصول جميع الأبناء على مؤهل عالي.

وأشارت إلى أنه يتم تقديم المستندات المطلوبة وهي إقرار قانونى من المرشحة بعدم قرابتها إلى عضو من أعضاء اللجنة - قصة قصيرة لا تزيد عن صفحة واحدة (تظهر ظروف الحالة تفصيلًا)، واقرار الحالة الإجتماعية من جهة العمل مختوم وموقع عليه من جهة العمل، بجانب بيان حالة وظيفية مختوم من جهة العمل، وعدد 2 صورة شخصية للمرشحة - صورة بطاقة الرقم القومي للمرشح او المرشحة وجه وظهر في صفحة واحدة وصور شهادة الميلاد الخاصة بالأبناء - صورة شهادة وثيقة الزواج أو شهادة وفاة الزوج.

والشهادة المرضية في حالة مرض الزوج أو أحد أفراد الأسرة.

وصور معتمدة للمؤهلات الدراسية للأبناء.

والتأكيد على أن يدون بالملف رقم تليفون صحيح.

وصورة من شهادة التأهيل للأم او الأبن من ذوى الاحتياجات الخاصة.

ولفتت إلى أنه سيتم اختيار ثمان مرشحين من بين المتقدمين ويحصل الفائز أو الفائزة على شهادة تقدير ومبلغ مالى قدرة سبعة آلاف جنيه.