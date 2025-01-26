الدورى الإنجليزي.. سون يقود توتنهام لمواجهة ليستر سيتي

أعلن أنجي بوستيكوجلو المدير الفنى لفريق توتنهام هوتسبير، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره ليستر سيتى، وذلك بعد قليل على ملعب "توتنهام هوتسبير"، ضمن منافسات الجولة الـ 23 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز.

وجاء تشكيل فريق توتنهام هوتسبير كالتالى:

حراسة المرمى: أنطونين كينسكي.

خط الدفاع: بيدرو بورو، رادو دراغوسين، بن دافيز.

خط الوسط: أرشي جراي، رودريغو بيتانكور، لوكاس بيرجفال، باب سار.

خط الهجوم: هيونج مين سون، ديان كولوسيفسكي، ريشارليسون.

ويحتل فريق توتنهام المركز الـ 15 برصيد 24 نقطة، بينما يقع فريق ليستر سيتى فى المركز الـ 19 برصيد 14 نقطة.