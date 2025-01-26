ads
الأحد 26 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الدورى الإنجليزي.. سون يقود توتنهام لمواجهة ليستر سيتي

توتنهام
توتنهام
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن أنجي بوستيكوجلو المدير الفنى لفريق توتنهام هوتسبير، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره ليستر سيتى، وذلك بعد قليل على ملعب "توتنهام هوتسبير"، ضمن منافسات الجولة الـ 23 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز.
وجاء تشكيل فريق توتنهام هوتسبير كالتالى:
حراسة المرمى: أنطونين كينسكي.
خط الدفاع: بيدرو بورو، رادو دراغوسين، بن دافيز.
خط الوسط: أرشي جراي، رودريغو بيتانكور، لوكاس بيرجفال، باب سار.
خط الهجوم: هيونج مين سون، ديان كولوسيفسكي، ريشارليسون.
ويحتل فريق توتنهام المركز الـ 15 برصيد 24 نقطة، بينما يقع فريق ليستر سيتى فى المركز الـ 19 برصيد 14 نقطة. 

الدوري الإنجليزي توتنهام توتنهام هوتسبير ليستر سيتي الدوري الإنجليزي الممتاز تشكيل فريق توتنهام هوتسبير سون