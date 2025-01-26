محلل فلسطيني: الإسرائيليون يؤيدون عودة المحتجزين وعدم وقف الحرب

قال المحلل السياسي الفلسطيني عبد المهدي مطاوع، إن غالبية الشارع الإسرائيلي مع الهدنة وعودة المحتجزين، وليس الهدنة بهدف إيقاف الحرب.

وأضاف «مطاوع»، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، قائلًا: «مازال اليمين الإسرائيلي كفكر ورؤية للتعامل مع الفلسطينيين هو المسيطر على الشارع الإسرائيلي، وعلى هذا الأساس نتنياهو يعيد مرة أخرى حديثه، ويقول إنه سيعود مرة أخرى للحرب، والجانب الآخر يتمثل في أن سموتريتش وبن جفير وضعا شروطًا لنتنياهو تقضي بأنه في حال استمر بعد المرحلة الأولى فإنهما سيسقطان الحكومة الإسرائيلية».

وتابع: «من الواضح أنه ربما حتى اللحظة التي نتحدث فيها ربما تكون هناك فرص كثيرة لعدم إنهاء الحرب، بمعنى أنه حتى لو تمت المرحلة الأولى ودخلنا في المرحلة الثانية فإنه من الممكن لنتنياهو أن يماطل فى المرحلة الثانية لأطول فترة ممكنة».

وأكمل: «ربما أصبح لدى نتنياهو الآن أكثر من مبرر، وهو إدعاء الإعلام الإسرائيلي خلال أمس وأول أمس أن حماس مازالت قوية، وأنها قامت بتجنيد ما بين 10 إلى 15 ألف مجند».