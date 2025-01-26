خالد النبريصي يقود هجوم الإسماعيلي أمام الاتحاد السكندري

أعلن حمد إبراهيم، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الإسماعيلى، التشكيل الذي يخوض به مواجهة الاتحاد السكندري في المباراة التي تنطلق بعد قليل على استاد برج العرب في الجولة العاشرة من الدوري المصري.

وجاء تشكيل الإسماعيلي كالتالى:

حراسة المرمى: أحمد عادل

خط الدفاع: عبد الكريم مصطفى، عماد حمدي، محمد عمار، محمد نصر .

خط الوسط : عبد الرحمن الدح ، محمد عبد السميع ، محمد بيومي، إريك تراوري، نادر فرج.

خط الهجوم: خالد النبريصي.

ويجلس على دكة البدلاء كلا من: كمال السيد ،حاتم سكر ،هشام محمد ،عبدالله محمد ،مروان حمدي ، عمر القط ،علي الملواني، محمد خطاري ،عبد الرحمن كتكوت.

ويحتل الإسماعيلي بقيادة مدربه حمد إبراهيم المركز العاشر في جدول مسابقة الدوري الممتاز برصيد 12 نقاط ، بينما يمتلك الاتحاد السكندري بقيادة طلعت يوسف 10 نقاط يحتل بها المركز الثاني عشر.