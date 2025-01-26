محمد مصطفي نائبا لرئيس اتحاد البحر المتوسط للتايكوندو

قرر اتحاد البحر المتوسط للتايكوندو برئاسة المغربي ادريس الهلالي عضو المكتب التنفيذى للاتحاد الدولي للتايكوندو ونائب اول رئيس الاتحاد الافريقي ونائب رئيس اللجنة الاوليمبية المغربية تعيين المستشار محمد مصطفي رئيس الاتحاد المصري فى منصب نائب رئيس اتحاد البحر المتوسط للتايكوندو.

وأرسل اتحاد البحر المتوسط خطابه للاتحاد المصري جاء فيه اختيار المستشار محمد مصطفي نائبا لرئيس الاتحاد تقديرا لخبراته مؤهلاته واداءه منذ توليه مسئولية الاتحاد المصري للتايكوندو فى 2021.

على الجانب الآخر تلقى المستشار محمد مصطفى بوصفه نائب رئيس الاتحاد العربى للتايكوندو الدعوة لحضور اجتماع الاتحاد العربى برئاسة السيد إدريس الهلالي المقرر إنعقاده يوم السبت الموافق 8 فبراير 2025 بمدينة الفجيرة علي هامش فاعليات بطولة كاس العرب للتايكوندو في نسختها الخامسه والمعتمده دوليا وبطولة الفجيرة الدوليه في نسختها الثانيه عشر والمقامتين خلال الفتره من 5-13 فبراير بمدينة الفجيرة بدولة الامارات العربية المتحدة.