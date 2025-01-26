مستشفى منوف الأسقفية تحتفل بتخريج دفعة جديدة من أكاديمية "PAACS" للجراحة

شارك رئيس الأساقفة الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، في حفل تخرج دفعة جديدة من أكاديمية "‏PAACS"، بمستشفى الأسقفية بمدينة المنوفية، وذلك بحضور الدكتور منال مكرم مدير القطاع الطبي للأبروشية.

وقال رئيس الأساقفة موجهاً كلمته إلى الخريجين: "ليكن سلام المسيح هو الذي يقود أموركم نحو النجاح والتميّز، لأنكم تمثّلون يد الله الشافية، وقد تواجهون تحديات وظروفًا صعبة في بعض الأحيان، لكن الحكمة والصبر هما دافعكم في هذه المسيرة، أدعو الله أن يفيض عليكم بالقوة والنعمة، وأن يجعل النجاح والتوفيق رفيق دربكم دائمًا".

وذكر الدكتور سمير، مدير المستشفى: "إن لبرنامج "PAACS" الفضل الكبير في رفع المستوى الطبي في مستشفى هرمل، ليس في الجراحة فقط ولكن في جميع النشاطات الطبية والروحية، ونصلي أن يمتد نشاط PAACS" إلى كل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".

ووجهت الدكتور سوزان كوشي رئيس مجلس إدارة PAACS"، كلمتها إلى الخريجين:"من اليوم، أنتم جزء من رسالة الله العظيمة، تخدمونه وتساهمون في تحقيق مقاصده، فليكن عملكم مصدر بركة لكل من حولكم، والله سيستخدمكم بقوة وجعلكم جراحين في يده الشافية، لتكونوا نورًا يعكس حضوره ومحبته في العالم".

وأشار الدكتور راندل أوين، مدير برنامج "PAACS" في مصر: "إن خدمة الرب هي دعوة سامية وعظيمة، وهي شرف عظيم أن يكون لكم هذا الامتياز أن تقدموا جهدكم وعملكم للرب، إنها دعوة تحمل معها فرحًا عظيمًا، لأنكم تقدمون ما لديكم بأمانة للرب الذي اختاركم لهذه الرسالة".

جدير بالذكر أن أكاديمية "PAACS" مختصة في تدريب الأطباء الجرحين في إفريقيا، وبدأت في تدريب الأطباء المصريين في مستشفى هرمل التذكاري منذ عام ٢٠١٤. حيث يتم قبول طبيب أو أثنين كل عام لبرنامج تدريب متقدم لمدة خمس سنوات، بناءً على مستوى كفاءتهم. إذ يشمل البرنامج دورات تدريبية في مستشفيات PAACS الأخرى في إفريقيا، بالإضافة إلى المشاركة في مؤتمرات جراحية دولية.