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الأحد 26 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تأجيل محاكمة 4 متهمين بانتحال صفة شرطيين للنصب على المواطنين

أرشيفية
أرشيفية
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قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة 4 متهمين بانتحال صفة رجال شرطة للنصب على المواطنين وسرقتهم بالإكراه، إلى جلسة 9 فبراير المقبل.

تعود أحداث القضية إلى ورود معلومات للأجهزة الأمنية بالقاهرة تفيد بقيام 4 أشخاص بانتحال صفة رجال مباحث، واستدراج المواطنين بحجة تغيير العملات الأجنبية، وأظهرت التحريات قيام المتهمين بالنصب على ضحاياهم وسرقتهم تحت تهديد السلاح في منطقة عابدين.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، وبحوزتهم الأدوات المستخدمة في الجريمة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم للوقائع. 

وأحالتهم النيابة العامة إلى محكمة الجنايات.

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