"ليس أحد بكامل" يفوز بجائزة الدولة للمبدع الصغير

شارك المركز القومي لثقافة الطفل بتقديم برنامجه بجناح الطفل في اليوم الثاني لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في الدورة ٥٦، تحت شعار "في البدء كان الكلمة"، وذلك يوم السبت ٢٥ يناير، وتضمنت الفعاليات مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والورش الفنية المتنوعة منها:

حفل توقيع كتاب "ليس أحد بكامل" ولقاء مع الأطفال الفائزين في جائزة الدولة للمبدع الصغير، الطفل المبدع أنطونيوس أسعد والطفل المبدع حسام الدين أحمد سالم، أدارت اللقاء الكاتبة إيمان أبو أحمد.

لقاء مع رئيس تحرير مجلة "علاء الدين" الكاتب الصحفي حسين الزناتي، أدار اللقاء السيناريست وليد كمال بمشاركة الكاتب مصطفى غنايم.

برنامج "حكايات الانتصار" مع الفنانة أمل عبد الفتاح، والتي حكت للأطفال من خلال العرائس.

ورشة "حكي" قدمتها الكاتبة ثريا عبد البديع.

ورشة حكي مع منال منيب بعنوان "حكايات جدتي"

"تكريم مسيرة" الكاتبة الكبيرة نعم الباز، وتحدثت عنها د.مروة عادل.

كما تم عمل بث تجريبي لتطبيق "تحوت".

كما تم تقديم العديد من الورش الفنية منها ورشة "كاب ظابط شرطة، أورجامي، وشكل وجه ثعبان، ورشة "عروسة بابيت".

ورشة "معلومة في ساعة".

كما تم تقديم "مسابقات ثقافية" على المسرح المكشوف مع محمد عادل.

وقدمت فرق الحديقة الثقافية التابعة للمركز بإدارة ولاء محمد مسرحية "أراجوز وأراجوزتا" تأليف سعيد حجاج وإخراج ناصر عبد التواب.

عرض "الكلاون".

بالإضافة لمعرض إصدارات المركز.

كما شهد جناح الطفل العديد من الفعاليات منها برنامج مهنتك إيه ومهنة المحامي مع الأستاذ عبد الله محمدي وأدارت اللقاء الدكتور هدى حميد وزارة الأوقاف، وحكايات ماما سماح مع الكاتبة سماح أبو بكر عزت.