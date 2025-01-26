محافظ كفر الشيخ يضع إكليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة

قام اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، يرافقه اللواء محمد عمار، مساعد وزير الداخلية لمنطقة وسط الدلتا، واللواء إيهاب عطية، مساعد وزير الداخلية لأمن كفرالشيخ، اليوم الأحد، بوضع إكليلً من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة بمدينة كفرالشيخ، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة المصرية الـ 73، بحضور الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفرالشيخ، واللواء وسام السيسي، مدير إدارة الأمن الوطني بكفرالشيخ، واللواء محمد نجيب، رئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية بكفرالشيخ، والعميد أحمد مجدي، مدير فرع المخابرات العامة، والعميد أحمد القماش مدير فرع المخابرات الحربية، والعميد نادر عثمان ممثل المنطقة الشمالية العسكرية، والمستشار شفيق أحمد الجنك، رئيس محكمة كفرالشيخ الإبتدائية، واللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام للمحافظة، واللواء عبدالحليم فايد، نائب مدير أمن كفرالشيخ، والعميد مصطفى شوقي، المستشار العسكري للمحافظة، واللواء دكتور سامح العزب، مدير إدارة مرور كفرالشيخ، والعميد محمد الفقى مدير إدارة الأمن العام، والدكتورة أماني شاكر، نائب رئيس جامعة كفرالشيخ، وأحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، وعدد من وكلاء الوزارات الخدمية، ورجال الأزهر الشريف والكنيسة والأوقاف، والقيادات الأمنية التنفيذية.

حيث وضع محافظ كفرالشيخ إكليل الزهور، وقرأ الفاتحة على أرواح شهداء الوطن، الذين قدموا أرواحهم الطاهرة فداءً لأمن الوطن وسلامة مواطنيه، وعزفت موسيقى الشرطة سلام الشهيد، ثم السلام الوطني لجمهورية مصر العربية..

وفي إطار الاحتفالات، هنأ اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اللواء محمد عمار، مساعد وزير الداخلية لمنطقة وسط الدلتا وللواء إيهاب عطية، مدير أمن كفرالشيخ، وللضباط والجنود والأفراد العاملين بوزارة الداخلية، بمناسبة الذكرى الثالثة والسبعين لعيد الشرطة المصرية، مثمنًا تضحياتهم على مدار التاريخ، لحماية استقرار الوطن ومقدراته، ودعم مسيرة التنمية والازدهار نحو الجمهورية الجديدة، داعيًا الله أن يحفظ مصر قيادةً وشعبًا، وأن يوفق رجال الشرطة والقوات المسلحة المصرية، درعًا يحمي الحاضر والمستقبل.

وأشاد المحافظ بالجهود الكبيرة التي تبذلها قوات الشرطة في الحفاظ على أمن الوطن الداخلي، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، فضلًا عن التصدي لمحاولات زعزعة استقرار الوطن، منوهًا إلى الدور البارز الذي تقوم به الشرطة في تأمين المشروعات القومية العملاقة التي تشهدها مصر في عهد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مؤكدًا أن رجال الشرطة، جنبًا إلى جنب مع رجال الجيش المصري العظيم، يقدمون ملحمة من البطولات في الدفاع عن وطننا الغالي.

وأوضح أن تضحيات رجال الجيش والشرطة، سواء من شهداء أو مصابين، ستظل محفورة في ذاكرة التاريخ المصري، وتُعد مصدر فخر وعزة للأجيال القادمة، وأن مصر تفتخر وتعتز بأبطالها الذين ضحوا بأرواحهم من أجل أمن وسلامة الوطن.

وأكد أن هذه المناسبة تعد فرصة لتكريم رجال الشرطة الذين ضحوا بأرواحهم في مواجهة الإرهاب والجريمة، لافتًا إلى أن احتفالات المحافظة بهذه المناسبة الوطنية تعكس التقدير العميق لتضحيات رجال الشرطة في سبيل حماية الوطن واستقراره.

ومن جانبه، أعرب اللواء إيهاب عطية، مدير أمن كفرالشيخ، عن فخره واعتزازه بما قدمه شهداء الشرطة من تضحيات، مؤكدًا أن رجال الشرطة لن يتوانوا عن أداء واجبهم في حفظ أمن الوطن وسلامة المواطنين.

كما قدم اللواء دكتور علاء عبدالمعطي محافظ كفرالشيخ، درع المحافظة للواء محمد عمار، مساعد وزير الداخلية لمنطقة وسط الدلتا، واللواء إيهاب عطية، مساعد وزير الداخلية لأمن كفرالشيخ، واللواء وسام السيسي، مدير إدارة الأمن الوطني بكفرالشيخ، هدية تذكارية تقديرًا لجهودهم الوطنية المبذولة فى خدمة الوطن وحماية المواطن.

تجدر الإشارة إلى أن النصب التذكاري لشهداء الشرطة بكفرالشيخ يُعد رمزًا من رموز الوفاء والعرفان بتضحيات رجال الأمن البواسل.