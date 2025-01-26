وكيل لجنة نقابة الصحفيين بالغربية يهاجم منتحلي الصفة

أكد مصطفى الشرقاوي الصحفي بمؤسسة دار الهلال ووكيل لجنة نقابة الصحفيين بمحافظة الغربية عبر بث مباشر بصفحته الشخصية على الدور الرئيسي في هذه الفترة في تبني حملة مكبرة ضد منتحلي صفة الصحفيين بالمحافظة.

وأوضح ان عدد الصحفيين الرسميين النقابيين 42 عضوا فقط وهو ما أدى الى استياء داخل صفوف الجماعة الصحفية لوجود المئات من منتحلي الصفة داخل المحافظة وتعاملهم المباشر مع عدد كبير من المسئولين دون صفة رسمية او العمل بمؤسسة تخضع للمجلس الأعلى للاعلام، مبينناً ان هناك بعض الفئات من منتحلي الصفة تقوم باستغلال عدد من المواطنين وتقوم بكتابة أسمائهم على صفحات التواصل بالصفة الصحفية.

وطالب وكيل لجنة النقابة بمحافظة الغربية المسؤولين بداية من محافظ الغربية ووكلاء الوزارات ومديري المدريات تحري الدقة قبل مقابلة منتحلي الصفة وإظهار هويته الصحفية التي وضعتها النقابة العامة للصحفيين وناشد الشرقاوي خالد البلشي نقيب الصحفيين بمصر ارسال الخطابات المعتمدة داخل النقابة لدواوين المحافظات لتوضيح الصحفيين المعتمدين وكذلك المؤسسات الخاضعة للمجلس الأعلى للإعلام لكشف منتحلي الصفة.